Sonniger Tag der Arbeit auf Mallorca

Der freie Tag bietet sich für ein Eis am Meer an. Foto. MZ Livecam

Feiertag, Sonnenschein, 20 Grad - was will man mehr? Das Wetter auf Mallorca zeigt sich von seiner schönen Seite.

Der Tag der Arbeit am Mittwoch (1.5.) startet mit etwas Nebel. Der verzieht sich jedoch am Vormittag, und die Sonne lacht vom unbewölkten Himmel. Auf der ganzen Insel soll die 20-Grad-Marke geknackt werden. Spitzenreiter in dieser Disziplin ist Sa Pobla in der Inselmitte mit 23 Grad.

Die Wassertemperaturen liegen bei 19 Grad an der Playa de Palma. Ein kurzer Sprung ins kühle Nass sollte somit machbar sein.

Nachts wird es frisch ,und der Pullover muss beim Abendspaziergang mitgenommen werden. Es kühlt auf 10 Grad ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Donnerstag verdecken vereinzelte Wolken die Sonne. Mit Regen ist aber wohl eher nicht zu rechnen. Die Temperaturen steigen um ein bis zwei Grad im Vergleich zum Vortag an.

Richtung Wochenende verschlechtert sich das Wetter langsam. Freitag soll es tagsüber noch schön werden, am Abend aber zuziehen. Dann sind auch ein paar Regentropfen möglich. /rp