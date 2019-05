TV-Tipp: Besuch bei echten Mallorquinern

Die Macher von "MareTV" haben den Charme von Mallorca jenseits von Tourismustrubel ergründet. Am Donnerstagabend (16.5.) wird ihre Dokumentation im NDR ausgestrahlt.

Im Fokus stehen echte Mallorquiner: Manolo Barahona, TV-Angelexperte vom lokalen Inselsender IB3 steht vor der schwierigsten Aufgabe des Jahres. Der Raor hat Saison, der teuerste Fisch der Insel. Manolo soll ihn erst vor die Kamera und dann in die Pfanne kriegen. Die Sache hat nur einen Haken - der kleine Fisch mit den Piranha-Zähnen will einfach nicht ins Fernsehen.

Der Bauer Biel Torrens will Mallorcas Mandeln retten. Denn viele der rund sieben Millionen Mandelbäume auf der Insesind vom Feuerbakterium bedroht. Bauer Torrens versucht es mit einer kleinen Bio-Plantage und sanften Erntemethoden. Er schüttelt von Hand statt mit dem maschinellen Baumrüttler.

Ebenfalls Protagonist der TV-Dokumentation: Diego Camuñas. Der Altmeister im typisch mallorquinischen Steinschleudern trifft das Kamerateam am Cap Formentor. Er erklärt, warum Steine in der felsigen und rauen Gegend schon immer eine ganz besondere Rolle spielten.

Jaume Gual hängt derweil mal wieder über der Bordwand des Patrouillenbootes und schaut in die Röhre. Er sucht Falschparker zur See und wird fündig. Ein Motorboot-Tourist hat seinen Anker mitten in einer Seegraswiese gesetzt. Das gibt einen Buchtverweis und ein saftiges Bußgeld. Vor Mallorca finden sich die größten Neptungraswiesen im Mittelmeerraum. Sie gelten als Lunge des Meeres - und die wird durch rücksichtslose Touristen gefährdet.

Vor acht Jahren hat Francisco Pizá Bordoy seine Strandbar nahe Ses Salines eröffnet. Wer so einen "Chiringuito" betreibt, ist auch für den gesamten Strandbetrieb verantwortlich. Er muss Rettungsschwimmer beschäftigen, den Sand sauber halten, ausreichend Toiletten und natürlich Liegen aufstellen. Kurzum: für totale Entspannung bei den Gästen sorgen. Nur der Strand-Unternehmer selbst kann nur selten relaxen, denn im Hauptberuf ist er auch noch Polizist. Sicher ist sicher, denn der Pachtvertrag für seinen Strandabschnitt ist zeitlich befristet. Und die Konkurrenz schläft nicht, sondern scharrt schon im Sand...

Der vielfältige Beitrag "MareTV" wird am Donnerstag (16.5.) um 21 Uhr im NDR ausgestrahlt. /somo