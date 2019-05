So launisch wird das Mallorca-Wetter am Wochenende

Das ist ja wohl eher Aprilwetter, was uns da dieses Wochenende auf Mallorca erwartet. Immer wieder wechseln sich Sonne, Regen und Wind ab, während die Höchsttemperaturen etwa bei normaler Zimmertemperatur bleiben.

Für den Freitag (17.5.) gelten sogar Wetterwarnungen der Warnstufe Gelb, die der spanische Wetterdienst Aemet ausgegeben hat. Von 10 bis 20 Uhr warnen die Meteorologen in der Inselmitte, im Süden und in der Tramuntana vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. An der Westküste betrifft die Warnstufe die raue See.

Es kann zu Gewittern und Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei 21 Grad in Palma de Mallorca. In Sa Pobla werden 23 Grad erreicht. Nachts kühlt es sich ortsweise auf 12 Grad (Palma) oder sogar auf unter 10 Grad (Lluc) ab.

Der Samstag (18.5.) beginnt heiter bis wolkig, nachmittags zieht es sich dann verstärkt zu. Vereinzelte Schauer können mit Gewittern einhergehen. Die Wetterwarnungen sind jedoch aufgehoben.

Der schwache Nordwind lässt die Temperaturen weiter fallen. Während es tagsüber bei Werten um die 20 Grad bleibt, kühlt es sich nachts auf 8 Grad (Palma) oder sogar 5 Grad (Lluc) ab.

Auch am Sonntag kann es vereinzelt regnen. Erneut kann es dabei zu örtlichen Gewittern kommen. Der Wind dreht auf westliche Richtungen und bleibt schwach.