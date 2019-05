Bürgermeister von Palma de Mallorca will Zahl der Kreuzfahrtschiffe auf drei pro Tag begrenzen

Bürgermeister Noguera mit Neus Truyol am Montag (20.5.) in Palma.

Bürgermeister Noguera mit Neus Truyol am Montag (20.5.) in Palma. Foto: Més

Maximal drei Kreuzfahrtschiffe sollen im Hafen Palma de Mallorca am Tag anlegen dürfen. Das forderte bei einem Wahlkampfauftritt am Montag (20.5.) Palmas Bürgermeister Antoni Noguera, der erneut als Més-Kandidat für das Bürgermeisteramt bei den Kommunalwahlen am Sonntag (26.5.) antritt. Man wolle sich zusammen mit der Hafenverwaltung auf eine Regulierung verständigen.

Die Stadt könne nicht mehr als drei Kreuzfahrtschiffe oder 10.000 Kreuzfahrer-Urlauber am Tag verkraften, so Noguera. Außerdem wolle er die Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern weiter beschränken, um das "Modell der Stadt" so zu verändern, dass sich "die Stadt nicht dem Tourismus anpasst, sondern umgekehrt".