Was ist das für ein gelblicher Nebel am Horizont vor der Küste von Mallorca?

Was ist das für ein seltsamer gelber Nebel auf dem Meer vor Mallorca? Das werden sich wohl Residenten und Urlauber gefragt haben. Das Wetterphänomen tauchte am Freitagvormittag an der Küste vor Palma de Mallorca auf.

Laut María José Guerrero, Chefin vom spanischen Wetterdienst Aemet auf den Balearen, handelt es sich um eine Art Luftverschmutzung. "Durch die Thermik wird der Schmutz nach unten getrieben. Es ist wie Smog."

Lange soll sich der gelbe Nebel aber nicht halten. "In Kürze zieht Wind aus nördlicher Richtung auf und wird es wegwehen", so Guerrero.

