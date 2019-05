Strandwetter auf Mallorca mit einer Ausnahme

Das wechselhafte Wochenende ist vorbei. In der neuen Woche kommt wieder die Sonne heraus. Bei angenehmen Temperaturen kann schon ein Tag am Strand verbracht werden. Nur Mitte der Woche wird es kurz nass.

Am Montag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, wobei die Zahl der Wolken bis zum Abend zunimmt und dann auch für ein paar Regentropfen sorgen kann. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad in Sa Pobla, 25 Grad in Palma de Mallorca, 24 Grad in Felanitx. An der Küste kann der Wind böig wehen.

Nachts kühlt es in Palma de Mallorca auf 11 Grad ab, in Felanitx soll es bei 17 Grad angenehm bleiben.

Unverändert geht es am Dienstag weiter. Wieder wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es herrscht eine geringe Wahrscheinlichkeit auf ein paar Regentropfen am Abend vor.

Der Mittwoch wird grau und ziemlich sicher nass. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca beträgt 95 Prozent. Auch die Temperaturen fallen im Vergleich zum Vortag.

Schon am Donnerstag wird es wieder schön, und endlich soll es am Wochenende darauf auch mal Sonne und keinen Regen geben. /rp