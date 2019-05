Waldbrandbekämpfung auf Mallorca: Die Inseln proben den Ernstfall

Angesichts der hohen Waldbrandgefahr auf Mallorca hat die Balearen-Regierung zu Beginn der heißen Jahreszeit einen Appell an Bevölkerung und Besucher gerichtet. Im Freien dürfen bis Mitte Oktober keine Feuer entzündet werden, erinnerte Umweltminister Vicenç Vidal bei einem Treffen zur Koordinierung der Waldbrandbekämpfung am Mittwoch (29.5.).

An dem Treffen waren neben anderen Institutionen Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und Rettungsdienst sowie der Stromversorger Endesa beteiligt. Auf den Balearen-Inseln wurden in den ersten fünf Monaten bereits 41 kleinere Waldbrände gemeldet und gelöscht. Die Wintermonate waren verhältnismäßig regenarm. Die Vegetation ist trockner als gewöhnlich.

Am Donnerstag (6.6.) soll mit einer Waldbrandsimulation der Einsatz auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza geübt werden. Außerdem wolle man sicherstellen, dass nach den Kommunalwahlen und den damit verbundenen Personalwechseln in vielen Rathäusern alle Beteiligten die nötigen Informationen zur Waldbrandbekämpfung haben, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch (29.5.). /tg