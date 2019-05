Zwei Pkw neben Tankstelle von Andratx in Brand geraten

Die Feuerwehr auf Mallorca hat am Dienstag (28.5.) einen Brand nahe einer Tankstelle in der Gemeinde Andratx gelöscht. Zwei Fahrzeuge waren in Brand geraten.

Das Feuer war in einem Fahrzeug ausgebrochen, während dieses bei der Tankstelle unterwegs war. Der Fahrer hielt den Pkw auf einem Parkplatz, wo das Feuer auf ein weiteres Fahrzeug übergriff.

Einsatzkräfte der Feuerwache von Santa Ponça löschten den Brand. An beiden Pkw entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. /ff