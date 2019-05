30 Grad und Sonne auf Mallorca: Was will man mehr?

Was für eine tolle Aussicht in Port d'Andratx.

Was für eine tolle Aussicht in Port d'Andratx. Foto: MZ Livecam

Das sind ja fast schon deutsche Zustände auf Mallorca. In den kommenden Tagen ist das Wetter in Berlin und Palma gleich. Die Sonne prasselt vom Himmel und heizt die Erde auf 30 Grad auf.

Schon am Donnerstag (30.5.) gibt es reichlich Sonnenschein. Hin und wieder zieht dann jedoch noch eine Wolke vorbei. Die Höchsttemperaturen liegen inselweit bei 25 Grad. In der Nacht kühlt es in Palma de Mallorca auf 10 Grad ab, in Felanitx bleibt es bei 15 Grad milder.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Wolken wird es am Freitag wohl schon nicht mehr geben. Die Temperaturen liegen dann bei 26 Grad tagsüber, 12 Grad nachts.

Das Meer an der Playa de Palma ist 22 Grad warm.

Das Wetter am Wochenende lässt sich einfach beschreiben: traumhaft. Sonne pur und die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke. Also: Ab an den Strand! /rp