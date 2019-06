Palma de Mallorca unter Spitzenreitern bei Luftverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe

Kreuzfahrtschiffe in Palmas Hafen.

Kreuzfahrtschiffe in Palmas Hafen. Foto: Mallorca Blue

Palma de Mallorca nimmt auf der Liste der am meisten verschmutzten Städte in Europa hinsichtlich der Belastung durch Kreuzfahrtschiffe den zweiten Platz ein. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie von Transport & Environment, Dachorganisation von nichtstaatlichen europäischen Organisationen aus dem nachhaltigen Verkehrsbereich, über die am Mittwoch (5.6.) die Nachrichtenagentur Efe berichtet. Untersucht worden seien die Emissionen von 203 Kreuzfahrtschiffen.

Auf Platz eins der Liste rangiert demnach Barcelona, gleich hinter Palma de Mallorca auf Platz drei folgt Venedig. Die Daten waren im Jahr 2017 erhoben worden. Man habe die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die Verweildauer im Hafen und die in dieser Zeit angefallenen Emissionen berücksichtigt, heißt es.

Eine im Sommer vergangenen Jahres von der balearischen Hafenbehörde und mehreren Wissenschaftlern der Balearen-Universität vorgestellte Studie war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma de Mallorca weniger umweltschädliche Emissionen verursachen als Fähren, andere Schiffe oder auch der Autoverkehr in Hafennähe.