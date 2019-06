Zahl der Fluggäste auf Mallorca im Mai stagniert

Nach Rekordzahlen ohne Unterlass am Flughafen Mallorca vermeldet die spanische Flughafenverwaltung Aena für Mai lediglich ein Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Registriert wurden in dem Monat insgesamt 3.181.572 Passagiere, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (12.6.).

Ebenfalls um 0,9 Prozent stieg die Zahl der deutschen Fluggäste, ihre Zahl betrug im Mai 1.141.912. Dahinter folgten Großbritannien (+4,4 Prozent) und Frankreich (+7,2 Prozent). Die Zahl der Flüge im Mai schrumpfte um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Deutlich fällt das Plus in den ersten fünf Monaten des Jahres aus. Zwischen Januar und Mai passierten insgesamt 8.732.545 Passagiere den Flughafen von Palma de Mallorca. das sind 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im Mai nahm vor allem die Zahl von Passagieren auf innerspanischen Flügen zu, die Zahl stieg um 4,2 Prozent auf 628.891. Auf internationalen Flügen waren es 2.551.559 Passagiere, ein Plus von nur 0,2 Prozent. /ff