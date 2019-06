Klettersportler kommt am Lochfelsen Sa Foradada auf Mallorca zu Tode

Ein Klettersportler ist am Donnerstag (13.6.) auf der Halbinsel sa Foradada an der Nordwestküste von Mallorca abgestürzt und zu Tode gekommen. Einsatzkräfte von Guardia Civil und Feuerwehr versuchten am Nachmittag, die Leiche zu bergen.

Zu dem Unfall kam es nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gegen 14.30 Uhr. Der Mann stürzte aus rund 20 Metern Höhe ab. Der Klettersportler sei auf der Stelle tot gewesen. Zur Identität des Opfers wurde zunächst nichts bekannt.

Der Felsen mit dem Loch an der Steilküste ist ein beliebtes Fotomotiv bei Mallorca-Urlaubern, die die Gemeinde Deià passieren. /ff

