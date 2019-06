Das Strandwetter kehrt nach Mallorca zurück

Einen Vorteil hat Mallorca weiterhin. Obwohl Berlin wettertechnisch zum Sommeranfang der Insel mächtig Konkurrenz gemacht hat, ist das Wetter auf Mallorca konstanter. Denn in Deutschland herrscht bei starkem Gewitter Weltuntergangsstimmung. Auf der Insel kehrt so langsam das Strandwetter zurück.



Wolken bleiben vorerst

In den vergangenen Tagen hat sich Mallorca etwas grau gezeigt. Bewölkt geht es vorerst auch am Donnerstag (13.6.) weiter. Es herrscht sogar eine geringe Wahrscheinlichkeit auf ein paar Regentropfen. Diese wären in dem Fall mit Saharastaub besetzt. Also: Wer kann, sollte das Auto in der Garage parken.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen knapp unter der 30-Grad-Marke: 29 Grad sollen es in Palma de Mallorca werden, 27 Grad in der Inselmitte um Sa Pobla und 24 Grad im Osten um Felanitx.

Zum Abend hin klart der Himmel auf und um 21.19 Uhr kann ein schöner Sonnenuntergang bewundert werden. Für die Nacht reicht ein dünnes Jäckchen. Es soll auf 16 Grad in Sa Pobla und Palma de Mallorca abkühlen, bei 18 Grad bleibt der Balken im Thermometer in Felanitx stehen.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams



Warme Nacht

Am Freitag geht es erstmal unverändert weiter. Das heißt, dass am Morgen noch einige Wolken über die Insel ziehen und hier und dort vielleicht ein paar Regentropfen niederrasseln lassen. Nach dem Mittagessen soll es aber schön werden. Dann kommt die Sonne raus und scheint durchgehend. Die Tagestemperaturen gleichen denen vom Vortag, liegen also wieder knapp unter der 30-Grad-Marke. Dafür soll es am Abend warm bleiben. Die Temperaturen fallen inselweit nur auf 19 Grad herab.



Strandwetter am Wochenende

Für das Wochenende können reichlich Pläne geschmiedet werden, denn das Wetter lässt so ziemlich alles zu. Wolken tauchen am Samstag nur noch vereinzelt am Himmel auf, die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Am Strand könnte es relativ voll werden. An der Playa de Palma ist mit Wassertemperaturen um die 21 Grad zu rechnen.

Am Sonntag geht es schön weiter. Im Norden der Insel soll es jedoch etwas kühler werden. Am Abend können graue Wolken aufziehen.