Ex-Mitarbeiter stiehlt 150.000 Euro in Restaurant in Palma de Mallorca

Die Polizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, der 150.000 Euro gestohlen haben soll. Betroffen ist ein Restaurant im Stadtviertel Coll d'en Rabassa in Palma de Mallorca wo der mutmaßliche Dieb vorher arbeitete.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. Juni. Wie aus einer Pressemitteilung von Dienstag (2.7.) hervorgeht, meldete der Restaurantbesitzer den Diebstahl. Das Geld hatte er in seinem Lokal versteckt. Die Ermittlungen deuteten schnell darauf hin, dass ein ehemaliger Angestellter für den Diebstahl verantwortlich war.

Da der Mann von Hotel zu Hotel zog, hatten die Beamten so ihre Probleme damit, den Mann zu fassen. In einer Luxuswohnung in Petra schnappten sie ihn schließlich. Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-jährigen Spanier.

Bei einer Durchsuchung fand die Polizei 28.000 Euro sowie die Papiere von einem Neuwagen. Die Ermittlungen gehen weiter. Die Polizei geht davon aus, in den nächsten Tagen Komplizen festzunehmen. /rp