Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer Deutschen in Cala Ratjada

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am frühen Donnerstagmorgen (4.7.) am Flughafen von Palma de Mallorca eine Gruppe junger deutscher Urlauber festgenommen. Sie sollen mutmaßlich eine ebenfalls deutsche Urlauberin in einem Hotel im Küstenort Cala Ratjada vergewaltigt haben.

Laut Informationen der Guardia Civil, die der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" vorliegen, hatten die vier jungen Männer das 18-jährige Opfer am Mittwochabend (3.7.) beim Feiern kennengelernt. Wie es heißt, soll sie freiwillig mit ihren Landsleuten in deren Hotel gegangen sein. Im Zimmer angekommen, sollen die mutmaßlichen Täter die junge Frau dazu gezwungen zu haben, sexuelle Praktiken mit ihnen auszuführen. Obwohl sie sich wehrte, sollen zwei der Männer sie vergewaltigt haben, die anderen beiden schauten wohl zu, machten Fotos und Videos mit dem Handy.

Nach der mutmaßlichen Tat ließen die Männer die junge Frau gehen. Sie suchte direkt eine Wache der Guardia Civil auf, um Anzeige zu stellen. Während die Beamten die Ermittlungen aufnahmen, wurde die junge Frau im Son-Espases-Hospital gynäkologisch untersucht. Die Experten bestätigten, dass ihr sexuelle Gewalt angetan worden war.

Da der Verdacht bestand, dass die mutmaßlichen Täter die Insel noch in der selben Nacht verlassen könnten, stellte die Guardia Civil eine spezielle Patrouille am Flughafen in Palma de Mallorca ab. Tatsächlich trafen die vier Männer kurze Zeit später am Airport ein, um für den Rückflug nach Deutschland einzuchecken. Sie wurden festgenommen und sollten vernommen werden. /somo