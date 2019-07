Umweltschützern ist es zu voll am Caló des Moro auf Mallorca

Dieser Anblick bot sich am Samstag (6.7.).

Dieser Anblick bot sich am Samstag (6.7.). Foto: Terraferida

Die Badebucht Caló des Moro im Süden von Mallorca ist diese Tage zum "überfüllten Paradies" geworden. Darauf weist die Umweltschutz-Plattform Terraferida mit mehreren Fotos des Strandes bei Santanyí hin.

Die Einrichtung eines Parkplatzes in Strandnähe habe zur Überfüllung der Badebucht beigetragen. Es seien einfach zu viele Menschen für so einen kleinen Flecken, so die Umweltschützer. /tg