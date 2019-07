Mallorca-Wetter lässt durchatmen

Nach Wochen voller Sonnenschein und tropischen Nächten ist auf Mallorca die ganz große Hitze am Wochenende erst einmal vorbei. Während mehrmals die 40-Grad-Marke geknackt wurde und es auch abends oft schweißtreibend warm war, pendeln sich die Temperaturen derzeit bei etwa 30 Grad ein.

Und auch die Sonne macht sich am Sonntag (28.7.) über einigen Teilen der Insel rar. Während im Süden optimales Strandwetter herrscht, können im Norden und Nordosten dem spanischen Wetterdienst Aemet zufolge bis zum Abend Schauer niedergehen. Tatsächlich herrschte am Mittag in Cala Ratjada Nieselregen vor, in Alcúdia wurden sogar größere Regenmengen verzeichnet. An den Küsten kann der Nordwind teilweise in heftigen Böen über die Insel ziehen. Tatsächlich sorgten einige Böen am Samstag (27.7.) bereits für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte in Can Pastilla, wo eine riesige Mittelmeerkiefer in ein Wohngebiet stürzte. Es bleibt vergleichsweise angenehm kühler bei 30 Grad in Palma und 28 am Kloster Lluc.

Auch am Montag (29.7.) gibt es voraussichtlich keine Blauer-Himmel-Garantie. Stellenweise bleibt der Himmel bedeckt, der Wind weht schwächer aus Süden. Niederschläge sind laut dem Wetterdienst unwahrscheinlich und die Temperaturen steigen schon wieder leicht an: Palma kommt maximal auf 32 Grad, Sa Pobla sogar auf 34 Grad. Allerdings soll es nachts deutlich abkühlen.

Für Dienstag und Mittwoch (30./31.7.) kündigen sich kaum Veränderungen an.Die Temperaturen liegen tagsüber bei gut 30 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab. /somo