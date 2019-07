Mallorca schraubt die Temperaturen wieder in die Höhe

Die Temperaturen auf Mallorca ziehen wieder etwas an. Nach angenehmen Sommertagen wird es nun heißer. Für eine Hitzewarnung dürfte es aber nicht reichen.

Am Donnerstag (31.7.) schießt der Balken im Thermometer in Palma de Mallorca auf 35 Grad hoch. Auf der restlichen Insel bleibt es bei 32 Grad etwas kühler. Am Morgen gibt es noch ein paar Wolken, doch ab dem Vormittag scheint die Sonne dann pausenlos.

Die Nacht bleibt tropisch, also über 20 Grad. Die Temperaturen pendeln sich bei 22 Grad ein.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Wer ein nächtliches Bad nehmen will, kann sich auf Wassertemperaturen um die 27 Grad an der Playa de Palma einstellen.

Am Freitag bleiben die Tagestemperaturen konstant, nachts soll es etwas stärker abkühlen. Wolken sind nicht in Sicht. Auch das Wochenende soll bei leicht steigenden Temperaturen sonnig bleiben. /rp