Abwasser-Leck an der Küste von Can Picafort an der Nordostküste von Mallorca: Nach dem Ausfall einer Pumpe ist verunreinigtes Wasser ins Meer geflossen. Ursache war offenbar die Verstopfung der Rohre durch unsachgemäß in Toiletten entsorgten Abfall wie Feuchttücher.

Zu dem Zwischenfall kam es am Donnerstag (1.8.) im Bereich des Carrer Marina. Eine der Pumpen fiel aus, eine zweite schaltete wegen der Überlastung ab, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Während einer knappen Stunde floss daraufhin verunreinigtes Wasser ins Meer. Im zuständigen Rathaus von Santa Margalida wurde Kritik an der Landesregierung laut, die sich nicht ausreichend um die Wartung der Anlage kümmere. /ff