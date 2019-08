Ein "Berg der Schande" aus Kippen von den Stränden auf Mallorca

Kippen-Berg am Strand von Can Pere Antoni.

Foto: Mielniezuk

Da ist ein ordentlicher Berg zusammengekommen: Zum Ende der Kampagne "Keine Kippen mehr in Mallorcas Natur" haben die Initiatoren an Stränden eingesammelte Zigarettenstummel zu einem "Berg der Schande" aufgetürmt. Mehr als 250.000 seien zusammengekommen, hieß es bei der Aktion am Donnerstag (22.8.) an Palmas Strand Can Pere Antoni.

Die inzwischen dritte Ausgabe der Kampagne auf Mallorca hatte am 12. August begonnen. Initiator ist Miquel Garau, ein mallorquinischer Personal Trainer, der zuvor bereits in Barcelona eine ähnliche Aktion gestartet hatte.

Teilnehmer wurden aufgefordert, die eingesammelten Kippen zu fotografieren und unter dem Hashtag #mountainofshame in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. /ff