Starker Regen überrascht Mallorca und führt zu Verkehrschaos

So mancher auf Mallorca ist am Donnerstagnachmittag (5.9.) ziemlich nass geworden. Herrschte am Vormittag noch großteils Badewetter auf der Insel, verdunkelte sich der Himmel ab dem frühen Nachmittag und es begann örtlich heftig zu regnen. Gegen 15 Uhr etwa kam in Manacor ein Wolkenbruch vom Himmel, der innerhalb von wenigen Minuten 14 Liter auf den Quadratmeter regnen ließ. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Auch in Lluc, Santa Maria, Binissalem und Porreres goss es teils heftig. Am späteren Nachmittag erreichten die dunklen Wolken dann Palma de Mallorca. Auch hier schüttete es ordentlich. Und wie immer im Sommer, wenn es ergiebiger regnet, kam der Verkehr rund um die Balearen-Hauptstadt beinahe komplett zum Erliegen.

Vor allem auf der Ringautobahn Ma-20 ging es langsam voran, ebenso wie auf der Ma-19, der Flughafenautobahn in beiden Richtungen. Länger brauchte man auch auf der Ma-1 aus Richtung Andratx nach Palma und auf der Ma-13 in Richtung Inca zwischen Alcampo und dem Festival Park. Ein Unfall brachte den Verkehr auf dem Paseo Marítimo in Palma kurz vor der östlichen Auffahrt zu den Avenidas zum Erliegen. Zur Stunde (19.15 Uhr) geht es an den meisten Abschnitten noch immer sehr langsam voran.

Am Freitag (6.9.) erwartet der spanische Wetterdienst einen Rückgang der Temperaturen. Speziell vormittags kann es noch vereinzelt zu Schauern kommen, gegen Nachmittag wird öfters die Sonne zu sehen sein. /jk

