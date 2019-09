Mann rutscht vom Dach und stirbt nach Sturz aus acht Metern Höhe

Das Möbelgeschäft befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs Can Berenguer.

Das Möbelgeschäft befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs Can Berenguer. Foto: DM

Ein 54-jähriger Arbeiter ist am Montag (16.9.) auf Mallorca ums Leben gekommen, weil er von einem Hausdach in Pollença abrutschte und acht Meter in die Tiefe stürzte. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der Mann starb am Unfallort.

Ersten Informationen zufolge war der 54-Jährige dabei, Arbeiten an dem Dach eines Möbelgeschäfts an der Landstraße zwischen Pollença und Port de Pollença vorzunehmen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er den Halt und stürzte in die Tiefe. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen. /tg