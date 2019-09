Alles aus einer Hand

„Wer einen Umzug ins Ausland plant, ob auf Zeit oder für immer, der weiß oft nicht im Einzelnen, was auf ihn zukommt. Die Immobiliensuche ist natürlich ein erster Schritt, doch bereits hier gibt es einiges zu beachten. Wer vom unverbaubaren Meerblick träumt, hat oft noch keinen Sturm in einem Haus in erster Linie am Mittelmeer erlebt. Und wer der Kosten wegen eine günstige Lage im Landesinneren wählt, der hat dann eventuell noch nicht den Weg ins Büro oder den Schulweg der Kinder zweimal am Tag einkalkuliert, der Zeit und Geld kostet – über Jahre hinweg.

Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können – von der passenden Wohnlage zu fairen Preisen über eine optimale Infrastruktur bis hin zu den richtigen Zulieferern rund um das neue Zuhause –, ist guter Rat von erfahrenen Profis vor Ort empfehlenswert.

Wir haben für die Kunden von Honrath House Hunters eine Checkliste entwickelt, die über einen detaillierten Fragenkatalog die Wünsche und Vorstellungen genauestens ermittelt, um Ihnen das für Sie passende Angebot zusammenstellen zu können – bis weit über den Immobilienkauf hinaus. Denn jetzt beginnt das (Ein-)Leben mit allen Facetten: von der Suche der richtigen Schule mit dem passenden Lehrangebot für die Aufnahme an der Wunschuniversität über die Handwerker bei Umbauten bis hin zur Abwicklung von rechtlichen Angelegenheiten, stellenweise in Mallorquín. Wen bucht man, was ist preislich angemessen und wie wickelt man Zahlungen ab? Zu was ist man steuerlich verpflichtet, ohne es zu wissen? Auf wen kann man sich verlassen? Auch auf Mallorca gilt: andere Länder, andere Sitten, andere Sprache.

Gegen eine einmalige Beratungsflatrate stellen wir Ihnen gern unser über Jahre gewachsenes Netzwerk zur Verfügung und begleiten Sie in der Anfangsphase auf der Insel. Eine unserer Favoritinnen im Portfolio der Empfehlungen verraten wir Ihnen heute. Mit Birgit Müller Küchen bieten wir unseren Kunden einen auf Mallorca einzigartigen Service. Die sympathische Westfälin lebt selbst seit über 20 Jahren auf der Insel und ist als „Königin der Küchen" bekannt. Nicht ohne Grund, denn sie hat sich auf hochpreisige Markenküchen spezialisiert und führt ständig Innovationen, die selbst in Deutschland als Rarität gelten. Nachhaltigkeit hat hier oberste Priorität. Bereits seit 2010 tragen ihre Küchen das FSC-Siegel für verantwortliche Forstwirtschaft (Forest Stewardship Council). Seit 1999 führt Birgit Müller ihr Küchenstudio in Port d'Andratx, 2005 kam eine Filiale in Palma dazu. Von der Kochinsel über den modernen Ofen auf Augen­höhe und beweglichen Hängeschränken bis zu ­Metallfliesen oder geprägtem Leder reicht ihr Katalog, der eine Küche zum Unikat werden lässt. ­Birgit Müller ist unser Kontakt für alle Fragen rund um das „Herz des Zuhauses", die Küche, hier auf ­Mallorca.

Wir von Honrath House Hunters verstehen das Premium-Segment, dazu passt unser Angebot an Immobilien und Fachleuten. Wir begleiten Sie gern bei allen Entscheidungsprozessen, die auf Sie ­zukommen, denn Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Mit uns können Sie den Start ins neue Zuhause ­genießen!

Weitere Mallorca-Tipps finden Sie unter

www.honrath-househunters.com