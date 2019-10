68-Jähriger stirbt nach Sturz aus Hotel in Can Picafort

Am Dienstagmorgen ist ein 68 Jahre alter Mann gestorben, nachdem er aus dem sechsten Stock seines Hotels in Can Picafort gefallen ist. Der mutmaßliche Unfall ereignete sich um 6.45 Uhr. Der Tourist aus Russland starb noch am Ort des Geschehens. Die Guardia Civil ermittelt.

In Alcúdia wurde am Morgen eine 41 Jahre alte Frau verletzt, nachdem sie aus dem ersten Stock einer Wohnung gefallen war. Ihr Zustand ist nicht lebensbedrohlich, sie wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.