Das Wetter hält sich noch ein paar Tage

Die stabile und warme Wetterlage bleibt Mallorca noch ein paar Tage erhalten. Am Donnerstag (10.10.) bleibt es überwiegend sonnig oder leicht bewölkt. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen tagsüber auf 25 Grad in Palma de Mallorca. In den Bergen werden es 20 Grad. Auch die Nächte bleiben mit Temperaturen um 14 oder 15 Grad sehr mild.

Am Freitag (11.10.) wird es noch etwas wärmer. In der Inselhauptstadt werden es 26 Grad und in Sa Pobla sogar 28 Grad. Sogar im hoch gelegenen Escorca steigen die Temeraturen auf angenehme 23 Grad. Die Nächte bleiben mild.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams



Wanderwetter am Wochenende

Auch am Wochenende soll sich das schöne Wetter halten. Das spanische Wetteramt Aemet prognostiziert heiter bis leicht bewölkten Himmel und stabile Temperaturen.