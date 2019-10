Zu den Herbstferien wird es noch einmal richtig voll am Flughafen Mallorca

Mehr als eine Million Passagiere werden in der kommenden sieben Tagen die Flughäfen von Mallorca, Menorca und Ibiza benutzen. Das rechnete die Flughafengesellschaft Aena in einer Pressemitteilung vom Montag (14.10.) vor. Insgesamt würden rund 1,2 Millionen (1.162.595) Reisende die Airports der Inseln aufsuchen. Die Flugsicherheit im Tower habe 6.971 Starts und Landungen zu beaufsichtigen.

Der Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca führt die Statistik an. 866.214 Passagiere werden erwartet. Der vollste Reisetag wird der Samstag (19.10.) sein, wenn am Airport Mallorca 817 Maschinen starten und landen und dabei 142.174 Passagiere transportieren. /tg