Nach Separatisten-Urteil: Demonstranten blockieren Flughafen Barcelona

Nach der Verurteilung der katalanischen Separatistenführer durch den Obersten Gerichtshof in Madrid ist es am Montag (15.10.) in Katalonien zu massiven Demonstrationen gekommen. Tausende von Demonstranten blockierten die Zufahrtswege des Flughafens El Prat in Barcelona, was zum Ausfall von mehr als 100 Flügen führte. Die Auswirkungen waren auch auf dem Flughafen Palma de Mallorca zu spüren, wo es zu Verspätungen kam.

Am Vormittag hatte der Gerichtshof das lang erwartete Urteil im Prozess gegen die katalanischen Separatisten gesprochen und langjährige Haftstrafen gegen ehemalige führende Politiker der nach Unabhängigkeit strebenden Region verhängt. In der Folge kam es zunächst zu anscheinend spontanen Demonstrationen in Katalonien und auch auf Mallorca. In Barcelona konzentrierten sich die Proteste schließlich mit einem Sternmarsch auf den Flughafen. Dabei kam es zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten.

Die Zufahrtswege zum Airport El Prat waren mehrere Stunden blockiert. Auch in den Metro- und Zugstationen kam es zu Massenaufläufen. Da das Flugpersonal den Flughafen mitunter nicht erreichen konnte, kam es zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Die Proteste könnten sich auch am Dienstag (16.10.) wiederholen. /tg