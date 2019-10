Stadt, Land, Apps: Seine Umwelt neu entdecken

Noch nie ist es so einfach gewesen, fast jeden Ort auf diesem Planeten digital und virtuell zu besuchen. Mit Google Earth kann man sich jeden Winkel des Globus anschauen, doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die schönsten Ecken sind oft verblüffend nah und im eigenen Land und sogar der eigenen Stadt anzufinden, die man sich oft mit nur wenigen Mausklicks anschauen kann.

Technologie hat die Kraft, viele Dinge zu tun, und die Welt zu verändern, ist eine davon. Wir sind privilegiert, in einer Zeit zu leben, in der Wissenschaft und Technologie uns helfen, unser Leben zu erleichtern und die Art und Weise, wie wir unser tägliches Leben gestalten, neu definieren können.

Die Technologie, mit der wir bereits vertraut sind, hat uns den Weg für weitere Innovationen geebnet. Wer vor einem Jahrzehnt noch in ein Flugzeug steigen musste, um zum Beispiel Buenos Aires zu erkunden, setzt sich heute vor seinen PC oder Smartphone und kann die Stadt schnell und sicher von seinem Gerät aus erkunden.

Wer sich einige Zeit im Ausland aufhält und Heimweh bekommt, kann mithilfe der vielen Livecams weltweit seine Lieblingsorte zu Hause betrachten statt eines alten Fotos. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und jeden Tag werden neue Apps entwickelt, die einem die ganze Welt näherbringen.

Fremd in der eigenen Stadt? Apps helfen!

Bei der heutigen Dynamik sind Umzüge in eine neue Stadt oder ein neues Land keine Seltenheit mehr. Ist man einmal angekommen und möchte man die Gegend erkunden, helfen viele Apps, zum Beispiel ein tolles asiatisches Restaurant zu finden oder ein Fitnessstudio in der Nähe. Statt ständig jemanden fragen zu müssen, installiert man sich kleine Helfer wie Tripadvisor oder Dating Apps wie Tinder, um neue Leute kennenzulernen.

Diese Apps lohnen sich ebenfalls, wenn man schon länger an Ort und Stelle wohnt, aber etwas Neues erleben möchte statt ewig der alten Unternehmungen. So gibt es zum Beispiel Apps für Wanderwege oder Eventkalender für ein Filmmuseum, das man schon seit langer Zeit besuchen wollte.

Auch auf der Couch gibt es die beste Unterhaltung mit Apps

Mittlerweile ist es selbst möglich, an bestimmten Veranstaltungen per Live-Übertragung teilzunehmen, wenn man so gar nicht das Haus verlassen möchte oder kann. Hat man nichts mehr im Kühlschrank, helfen Apps wie die von Lieferando weiter, die innerhalb von einer Stunde praktisch alle kulinarischen Gelüste bedienen.

Fast jede Stadt und auf jeden Fall jedes Land verfügt ebenfalls über ein Casino zur unterhaltsamen Freizeitgestaltung. Auch hier erlauben es Casinos wie das hochklassige online casino, als an digitalen Spielen seiner Wahl wie Spielautomaten oder Tisch- und Kartenspielen teilzunehmen. Wer einen Schritt weitergehen will, besucht das berühmte Live Casino für die klassischen Spiele in sehr authentischer Umgebung.

Bringen Apps uns näher zusammen?

Trotz der vielen Kritik, dass man zu sehr von seinem Handy bestimmt wird, eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten, soziale Kontakte in seiner eigenen Stadt und seinem Land zu knüpfen. Die heutigen Apps zeigen an, welche Gruppen es zum Beispiel mit den eigenen Interessen gibt, wo Treffpunkte sind usw. So macht uns die neue Technologie nicht einsamer, sondern läßt uns auf Wunsch sogar noch näher zusammenrücken, da es eben so einfach ist, Kontakte über die unterschiedlichsten Apps zu knüpfen, die vorher undenkbar gewesen wären.

Insofern war es noch nie so einfach wie heutzutage, seine Stadt, sein Land und seinen neuen Freundeskreis zu erkunden und neu kennenzulernen. Täglich kommen neue Apps auf den Markt, die eine tolle Verbindung zwischen öffentlichem Leben unterstützt von Technik schaffen, die das Leben leichter und spannender machen und Bereicherungen auf ganz neuen Ebenen schafft.