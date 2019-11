Einbrecher verursachen Brand in Diskothek am Paseo Marítimo

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca hat am Samstagmorgen (9.11.) in einer Diskothek im Carrer s'Aigo Dolça am Paseo Martítimo einen Brand gelöscht. Durch die Flammen wurde die Einrichtung des für das Publikum zur Zeit geschlossenen Lokals stark beschädigt. Verletzt wurde jedoch niemand.

Laut einem ersten Verdacht der Beamten könnten Einbrecher den Brand ausgelöst haben. Bevor sie geflohen sind, sollen sie nahe des Eingangs des Lokals leichtentzündliche Flüssigkeit verspritzt und entzündet haben.

Anwohner hatten das Feuer um 10.30 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Sie konnten das Feuer innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen.

Beamte der Nationalpolizei untersuchen den Fall nun. Laut ersten Nachforschungen haben die Diebe ein Mobiltelefon sowie einige Flaschen Alkohol entwendet. /sw