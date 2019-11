Zwei Männer wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen in Palma de Mallorca festgenommen

In Palma de Mallorca sind zwei Männer wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Übergriffe an zwei Minderjährigen festgenommen worden. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 45 Jahre alter, aus Uruguay stammender Mann, soll seine 16 Jahre alte Tochter missbraucht haben. Der zweite Verdächtige, ein 33 Jahre alter Spanier, soll sich an der 13 Jahre alten Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben.

Das 16 Jahre alte mutmaßliche Opfer hatte angegeben, dass ihr Vater sie fünf Jahre lang immer wieder im Intimbereich berührt haben soll. Schon vor Monaten soll dem mutmaßlichen Täter daher verboten worden sein, sich seiner Tochter zu nähern. Am Freitag (8.11.) erschien der Mann dann in Begleitung seines Anwaltes im Gericht in der Vía Alemania. Dort wurde er von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

In einem anderen Fall hatte vor einigen Tagen die Mutter das zweiten mutmaßlichen Opfers, ihre 11 Jahre alte Tochter, zu einer Untersuchung ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. Das junge Mädchen hatte zuvor über Beschwerden im Intimbereich geklagt. Das Personal des Krankenhauses untersuchte das Mädchen. Am Donnerstag (7.11.) erschienen Mutter und Tochter dann erneut im Krankenhaus, um die Ergebnisse abzuholen. Dabei stellte sich heraus, dass das kleine Mädchen an einer sexuell übertragbaren Krankheit litt. Ein Arzt sprach draufhin mit dem Mädchen. Dabei kam heraus, dass der Lebensgefährte ihrer Mutter die 11-Jährige wohl mehrmals sexuell missbraucht hatte.

Noch am selben Tag nahmen Beamte der Nationalpolizei den 33 Jahre alten Spanier wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs fest. Am Freitag (8.11.) wurde über den Fall dann ebenfalls im Gericht in Palma de Mallorca geurteilt. /sw