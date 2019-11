Hotel in Palma de Mallorca wegen Brands in Wäscherei evakuiert

Die Feuerwehr auf Mallorca hat am Freitagabend (15.11.) einen Brand in einem Hotel in Palma de Mallorca gelöscht. Wegen der intensiven Rauchentwicklung wurde das Gebäude evakuiert.

Das Feuer brach gegen 21.24 Uhr im Hotel Costa Azul am Paseo Marítimo aus, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Von der Wäscherei im dritten Stock aus breitete sich der Rauch im gesamten Gebäude aus, so dass die Gäste in Sicherheit gebracht werden mussten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen, bevor er auf weitere Zimmer übergriff. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet, so dass Gäste und Angestellte zurückkehren konnten. /ff