Groß angelegte Razzia auf Mallorca und spanischem Festland

Eine groß angelegte Drogenrazzia, die gleichzeitig auf Mallorca sowie in mehreren spanischen Städten in Katalonien und Aragonien durchgeführt wird, hat die spanische Guardia Civil am Mittwoch (20.11.) gestartet. Dabei wurden nach Informationen am Mittag mindestens 20 Personen festgenommen.

Über die von Mallorca aus geleitete Razzia wurden zunächst nur wenige Einzelheiten bekannt. Anscheinend stand die Operation in Zusammenhang mit einem Kokainfund in Alcúdia wenige Tage zuvor. Auf Mallorca wurden am Vormittag Gebäude in Inca, Alcúdia, Can Picafort und Andratx durchsucht. Gleichzeitig schlug die Guardia Civil im nordspanischen Huesca (Aragonien) sowie in den katalanischen Städten Lleida und Barcelona zu. Die festgenommenen Personen stehen im Verdacht, große Mengen Drogen nach Mallorca geschmuggelt zu haben. /tg