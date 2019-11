So nass, kalt und windig wird das Wetter auf Mallorca

Das Schmuddelwetter auf Mallorca geht weiter. Nach einer kurzen Regenpause am Vortag beginnt es am Mittwochmittag (20.11.) wieder zu regnen. Die nächtlichen Temperaturen sinken auf 3 Grad in Palma de Mallorca und im Bergdorf Lluc fast auf den Gefrierpunkt (1 Grad). Tagsüber werden es 15 Grad (Palma) oder maximal 16 Grad (Felanitx, Portocolom, Sa Pobla). Der Wind bleibt vorerst schwach und weht aus süd- bis südwestlichen Richtungen.

An dem ungemütlichen und nassen aber wenigstens halbwegs windstillen Wetter ändert sich am Donnerstag (21.11.) vorläufig wenig. Der Wind dreht leicht auf westliche bis südwestliche Richtungen. Die Nächte werden etwas milder, 7 Grad in Palma de Mallorca.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag (22.11.) soll es dann wieder richtig schütten. Insbesondere am Abend und in der Nacht können die Regenschauer auch mit kräftigen Windböen einhergehen, die Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Temperaturen bleiben unverändert. Mindestens für die Nachbarinsel Ibiza gilt die Warnstufe Gelb wegen der heftigen Windes.

Am Samstag kommen dann Gewitter mit örtlich heftigen Regenschauern hinzu. Die Windböen werden noch etwas stärker und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.