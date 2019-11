Mallorca startet mit Dauerregen und Warnstufen ins Wochenende

Warnstufen ohne Unterlass auf Mallorca: Regen, Wind und hohe Wellen bestimmen das Wetter in diesen Tagen auf der Insel.

Am Freitag (22.11.) lässt sich die Sonne nur selten sehen, graue Wolken hängen am Himmel über Mallorca. Bis zum Mittag gilt Warnstufe Gelb wegen Starkregens im Südosten von Mallorca. In Portocolom fielen in den Morgenstunden bis 10 Uhr 59 Liter pro Quadratmeter, in Santanyí immerhin 47 Liter und in Campos 35 Liter.

Ab 12 Uhr wird dann praktisch auf der ganzen Insel mit Ausnahme des Nordostens vor starken Windböen gewarnt, der Wind weht mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde. Zudem gilt an der gesamten Küste Warnstufe Gelb wegen stürmischer See und hoher Wellen.

Tagsüber werden Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad erreicht. In der Tramuntana steigen die Werte nicht über 13 Grad. Nachts liegen die Tiefsttemperaturen bei 10 Grad, im Gebirge bei 6 Grad.

Ungemütliches Wochenende auf Mallorca

Die Warnstufe Gelb wegen starker Windböen ist auch am Samstagvormittag (23.11.) in Kraft, mit Ausnahme der Nordostküste von Mallorca. In der Tramuntana gilt die Warnstufe den ganzen Tag über. An der Küste ist weiterhin Vorsicht wegen hoher Wellen geboten, am Morgen ist die Warnstufe Gelb noch aktiv.

Die Regenfälle können ortsweise stärker ausfallen, es drohen weiterhin Gewitter, es gilt aber keine Warnstufe. Die Temperaturen steigen bis auf 17 Grad in Palma de Mallorca, nachts liegen die Tiefstwerte bei 10 Grad.

Für Sonntagmorgen warnt Aemet weiter vor hohen Wellen an der Südwest- und Nordwestküste, die weiteren Warnstufen sind aufgehoben. Es zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Am Vormittag kann es vor allem im Inselosten regnen. Es wird etwas wärmer. Der Wind weht mitunter stürmisch.

Am Montag ist es laut Vorhersage nur schwach bewölkt und die Temperaturen steigen weiter. /ff