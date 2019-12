Feuerwehrleute bei Brand in Port d'Andratx verletzt

Zwei Feuerwehrleute haben beim Löschen eines Brandes in Port d'Andratx auf Mallorca am Sonntag (1.12.) Rauchvergiftungen erlitten. Der Brand war ersten Informationen zufolge wegen eines elektrischen Defekts entstanden. Eine Wohnung wurde schwer beschädigt, die übrigen Wohnungen in dem dreistöckigen Haus mussten ebenfalls evakuiert werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Carrer Alejandro Cardunets 12. Feuerwehr, Ortspolizei und Guardia Civil waren im Einsatz. Zwei Einsatzkräfte erlitten Rauchvergiftungen, während sie Leute aus dem Innern der Wohnungen befreiten. Die aus Santa Ponça angerückte Feuerwehr brauchte etwa eine Stunde, um den Brand zu löschen. Wegen möglicher Einsturzgefahr darf das Gebäude vorerst nicht betreten werden. /tg