Panik am Paseo Mallorca wegen eines betrunkenen Autofahrers

In einem unachtsamen Moment soll der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Foto: María Martínez

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag (15.12.) für Panik unter Menschen, die sich am Paseo Mallorca in Palma de Mallorca aufhielten, gesorgt. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit verantworten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Höhe der Hausnummer 10 am Paseo Mallorca. Der Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, fuhr plötzlich mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg. Zuvor hatte er durch seine unkontrollierte Fahrweise bereits andere, parkende Fahrzeuge beschädigt. Ein Pfeiler brachte das Fahrzeug dann abrupt zum Stehen.

Die Gäste, die sich in dem Bereich des Unfalls in einem Restaurant aufhielten, sprangen erschrocken von ihren Tischen auf, da sie befürchteten, es könnte sich um ein Attentat handeln.

Auch das Auto des Fahrers wurde durch den Aufprall mit den anderen Fahrzeugen und dem Pfeiler beschädigt. Augenzeugen berichteten den Beamten der Ortspolizei von Palma de Mallorca, wie es ihrer Ansicht nach zu dem Vorfall gekommen sein könnte.

Der Alkoholtest, den die Beamten bei dem Fahrer machten, fiel positiv aus. Der Fahrer sei womöglich auf den Gehweg gefahren, da er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. /sw