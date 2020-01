Häuser in Portocolom im Osten von Mallorca wegen hoher Wellen geräumt

Das Sturmtief Gloria ist noch nicht ausgestanden: Am Dienstag (21.1.) wurden wegen der Höhe der Wellen mehrere Häuser an der Ostküste von Mallorca geräumt. Betroffen ist die Cala Marçal in Portocolom (Gemeinde Felanitx). Beamte der Ortspolizei und der Guardia Civil koordinierten die Aktion vor Ort, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Es handle sich um eine vorbeugende Sicherheitsmaßnahme.

Die Wellen erreichten die Häuser direkt an der Küste, wie Augenzeugen berichteten. Einige Anwohner hätten zunächst gedacht, dass es regne, dabei handle es sich um Meerwasser. Es drang in mehrere Wohnungen ein. Gemeldet werden Schäden unter anderem an Türen und Jalousien.

Auch in anderen Orten an der Ostküste wurden enorme Wellen beobachtet, so in Porto Cristo, Cala Ratjada oder Cala Millor. Folgendes Foto aus dem Hafen von Cala Ratjada hat uns Leser Jens Paul per Facebook geschickt.



Die Polizei mahnt Schaulustige, genügend Sicherheitsabstand zum Meer zu halten. Das Sturmtief Gloria hält Mallorca seit dem Sonntag in Atem, vor allem in der Nacht auf Montag kam es zu intensiven Regenfällen und Überschwemmungen. Weiterhin vermisst wird ein Schluchtenwanderer.

Warnstufen weiter in Kraft

Am Dienstagnachmittag (21.1.) galt auf Mallorca weiterhin Warnstufe Orange wegen hoher Wellen an der Küste. In Kraft ist zudem Warnstufe Gelb wegen Regens und starker Windböen. Entwarnung ist am Mittwoch in Sicht. In der Nacht wird die Warnstufe wegen hoher Wellen auf Gelb herabgesetzt, ab dem Morgen ist dann Entwarnung.

Straßensperrungen auf Mallorca

Am Dienstag waren weiterhin zwei Landstraßen wegen Steinschlägen oder Überschwemmungen gesperrt, so die Strecke Alaró-Orient (Ma-2100) und die Landstraße in der Albufera (Ma-3433), die Sa Pobla mit Playa de Muro verbindet. Die weiteren Sperrungen hat der Inselrat inzwischen aufgehoben. Seit Samstag musste die Feuerwehr des Inselrats mehr als 130 Mal wegen der starken Regenfälle ausrücken.

Pegelstände der Stauseen

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat unterdessen die aktualisierten Pegelstände der Stauseen in der Tramuntana vermeldet. Sie sind innerhalb einer Woche um 20 Prozentpunkte auf 94 Prozent gestiegen. Der Gorg Blau steht bei 93,75 Prozent seiner Kapazität, der Cúber bei 94,41 Prozent. Insgesamt gingen seit Samstag mehr als 250 Liter pro Quadratmeter im Gebiet der Stauseen nieder. /ff

Zum Hauptartikel: Rekordwellen und überbordende Sturzbäche auf Mallorca