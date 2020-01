Sechsjähriger Junge stirbt bei Brand in Vilafranca auf Mallorca

Bei diesem Wohnhausbrand kam am Samstag (25.1.) ein kleiner Junge zu Tode.

Ein sechsjähriger Junge ist am Samstag (25.1.) bei einem Wohnhausbrand in Vilafranca ums Leben gekommen. Der Feuerwehrleute wurden bei dem Versuch, das Kind aus dem brennenden Gebäude zu retten, verletzt. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Wie es zu dem Brand gegen 10 Uhr kam, ist zur Stunde noch unklar. Im Online-Portal "Crónica Balear" ist davon die Rede, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen zu sein scheint.

Nach ersten Ermittlungen hielt sich der Junge gemeinsam mit seinem Großvater in dem zweistöckigen Haus im Carrer Sant Josep in Vilafranca de Bonany auf. Als der Brand ausbrach, hatte der Großvater offenbar keine Chance, den Kleinen aus dem Haus zu retten. Das Feuer breitete sich rasant im Haus aus. Als die Rettungskräfte den Jungen schließlich aus dem Gebäude holen konnten, war er bereits tot. Die Notärzte versuchten eine Stunde lang, den Sechsjährigen wiederzubeleben.

Wie "Crónica Balear" erfahren haben will, waren die Eltern des Jungen auf dem spanischen Festland unterwegs. Der Sechsjährige und sein Bruder seien gemeinsam mit Familienangehörigen auf Mallorca geblieben. /jk