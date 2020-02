Mann bei Wohnungsbrand in Palma de Mallorca schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand auf Mallorca am frühen Sonntagmorgen (2.2.) ist ein 80-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit starken Verbrennungen vor allem an den Beinen ins Landeskrankenhaus Son Dureta gebracht.

Zu dem Brand kam es gegen 7 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock eines Gebäudes im Viertel Son Dureta in Palma de Mallorca, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Das Feuer zerstörte das Schlafzimmer. Der Bewohner erlitt Verbrennungen an 40 Prozent der Hautoberfläche. /ff