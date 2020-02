Mutter lässt Sohn für Sauftour im Auto zurück

Eine Frau hat am Samstag (8.2.) ihren Sohn im verschlossenem Auto zurückgelassen, um sich in einer Bar in Palma de Mallorca zu betrinken. Die Polizei fand den Zehnjährigen weinend vor.

Gegen 2 Uhr nachts ging bei der Notrufzentrale ein Anruf ein, der den Vorfall meldete. Eine Polizeistreife fand das Auto im Viertel Es Vivero. Der Zehnjährige konnte von innen die Tür nicht öffnen. Er hatte sich inzwischen in die Hose gemacht. Das Kind sagte den Polizisten, dass seine Mutter in einer Bar in der Nähe ist.

Die Beamten fragten die Gäste und konnten die betrunkene Frau ausfindig machen. "Mein Sohn war müde und ich hatte Lust auszugehen", sagte sie den Polizisten. Sie habe alle zehn Minuten nach ihrem Sohn gesehen. Da die Polizisten zuvor etwa eine halbe Stunde bei dem Sohn waren und sie nicht auftauchte, kann das nicht stimmen.

Andere Gäste der Bar behaupteten, dass es nicht das erste Mal war, dass die Frau ihren Sohn für einen Partygang im Auto zurückgelassen habe. Die Polizei hat die Frau mit ihrem Sohn in ein Taxi gesetzt. Das Jugendamt ermittelt nun. /rp