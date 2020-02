Die Woche auf Mallorca startet bewölkt

Der Blick von Son Vida auf die Bucht von Palma am Sonntag (16.2.).

Am Sonntag (16.2.) schien nur ganz vereinzelt die Sonne auf Mallorca. Eine Wolkendecke zieht über die Balearen-Inseln hinweg und lässt auch die Temperaturen leicht fallen. Die Höchstwerte in Palma de Mallorca liegen bei 18 Grad, nachts 11 Grad.

Der Montag beginnt ebenfalls bewölkt, am Nachmittag soll vereinzelt die Sonne scheinen, gegen Abend gewinnen die Wolken wieder Überhand. Es wird ein wenig wärmer mit Temperaturen in Palma bis 19 Grad, nachts 12 Grad. In Felanitx werden 18 Grad erreicht, nachts ebenfalls 12 Grad. Der Wind weht schwach aus dem Norden.

Dienstag kann es zu vereinzelten Niederschlägen kommen. Die Temperaturen gehen wieder ein wenig zurück, der Wind weht schwach aus dem Nordosten. /lk