Verletzte Wanderin bei Alcúdia gerettet

Eine verunglückte 48-jährige Wanderinhat die Feuerwehr Mallorca am Sonntag (16.2.) in der Nähe von Alcúdia gerettet. Die Frau hatte sich an der Schulter verletzt, sodass sie die Wanderung nicht fortsetzen konnte.

Die Frau wurde in der Nähe des Gipfels Cima de la Atalaya bei Alcúdia auf einer Bahre bis zu einer Stelle gebracht, an der ein Rettungswagen für den Weitertransport wartete. An der Aktion waren Feuerwehrleute aus Inca und Alcúdia im Einsatz. /tg