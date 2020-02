Mann nach Sturz von Dach in Alcúdia schwer verletzt

Ein Mann hat sich beim Sturz von einem Dach in der Gemeinde Alcúdia im Nordosten von Mallorca schwere Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen ins Krankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (18.2.) gegen 9 Uhr. Was der Mann auf dem Dach machte oder warum er stürzte, ist noch unklar. Jedenfalls fiel der 34-Jährige etwa sieben oder acht Meter in die Tiefe. Sein Fall wurde durch ein anderes Dach gebremst.

Erst am Wochenende ereignete einem Mallorquiner ein ähnliches Schicksal. Der 40-Jährige überstand den Sturz jedoch mit leichten Verletzungen. /rp