Kinderkrippen auf Mallorca stellen gesünderes Essen bereit

Das Essen in den städtischen Kinderkrippen in Palma de Mallorca soll gesünder werden. Ab dem kommenden Schuljahr werden die rund 1.000 Kinder in den Einrichtungen mehr Gemüse, weniger Fleisch und regionale Ökoprodukte zu essen bekommen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag (28.2.) mitteilte, werden die Menüs nach Kriterien der Gesundheit, der örtlichen Nähe zu den Erzeugern und der Nachhaltigkeit überarbeitet.

Neue Lieferanten sollen dafür unter Vertrag genommen werden. Bereits im März werden einige Menüs der Krippen geändert. Die komplette Umstellung erfolgt dann aber zum Beginn des Schuljahres 2020/21.

Statt bisher gerade einmal sechs Gemüsesorten soll es dann 20 Arten geben, es wird keine vorgekochten Lebensmittel mehr geben, es werden nur noch frische Produkte der Saison verwendet und die Proteine in der Vorspeise werden reduziert, wenn das Hauptgericht bereits Proteine aufweist. Die Proteine von Gemüse sollen häufiger verwendet werden als die fleischlichen. Die Köche werden noch gesondert fortgebildet, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. /jk