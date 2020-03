Coronavirus auf Mallorca: Auch die Diebe bleiben zu Hause

Am Rande vernimmt man auch einige positive Meldungen zur Coronavirus-Krise auf Mallorca. Aufgrund der damit verbundenen Ausgangssperre bleiben anscheinend auch Einbrecher, Taschendiebe und Trickbetrüger überwiegend zu Hause. Die Zahl der Anzeigen sei in den vergangenen Tagen um rund 80 Prozent zurückgegangen, hieß es übereinstimmend bei Ortspolizei, Nationalpolizei und Guardia Civil. "Normalerweise haben wir pro Tag drei oder vier Strafanzeigen", kommentiert ein diensterfahrener Beamter der Ortspolizei gegenüber der Zeitung. "In den vergangenen drei Tagen war es insgesamt nur eine." Dabei spiele auch das Schließen der Bars mit ihren manchmal aggressiven Betrunkenen eine Rolle.

Und selbstverständlich sind auch die Straßen weniger gefährlich als zu normalen Zeiten. Die Polizei geht davon aus, dass während der Ausgangssperre 80 Prozent weniger Unfälle passieren. Spanische Umweltorganisationen informieren, dass die Stadtluft wesentlich besser ist diese Tage. /tg

Coronavirus auf Mallorca: So bleiben Sie auf dem neusten Stand



Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca