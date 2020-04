Hagelschauer vernichtet Kartoffelernte auf Mallorca

Ein heftiger Hagelschauer hat am Mittwoch (1.4.) schwere Schäden auf Mallorca angerichtet. Ab etwa 14 Uhr fielen in der Umgebung der Orte Sa Pobla und Muro 30 Minuten lang dicke Hagelkörner vom Himmel und vernichteten die Kartoffelernte. Landwirte gingen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" davon aus, dass kaum etwas von der Ernte zu retten sei. Rund um Sa Pobla werden im Jahr rund 50.000 Tonnen Kartoffeln erzeugt.

Das spanische Wetteramt hat für Mittwoch und Donnerstag die Warnstufe Gelb wegen Gewitter und heftigen Schauern ausgegeben. Auch am Freitag kann es zu weiteren Hagelschauern kommen.

Am Donnerstag (2.4.) bleibt es wolkig oder bedeckt und es fallen einzelne Schauer. Diese können laut Aemet ortsweise heftig ausfallen und von Hagel begleitet sein.

Es bleibt zunächst schwach windig aus nord- bis nordöstlichen Richtungen. Abends frischt der Wind etwas auf. In den Bergen können starke Böen wehen.

Die Temperaturen bleiben relativ mild. Höchstwerte um die 18 Grad in Palma de Mallorca Felanitx und Sa Pobla. Nachts kühlt es sich auf Werte um 10 Grad ab.

Auch in der Nacht auf Freitag sowie am Freitagmorgen kann es weiter zu heftigen Schauern kommen. Am Vormittag wird es ruhiger, die Sonne bricht durch. Die Höchsttemperaturen bleiben stabil um die 17 oder 18 Grad. Nachts wird es etwas kühler mit Werten um 6 oder 7 Grad. /tg