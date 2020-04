Ab dem letzten Osterfeiertag kommt auf Mallorca der Regen

Ungemütliches Wetter am Ostermontag (13.4.) in Can Pastilla.

Ungemütliches Wetter am Ostermontag (13.4.) in Can Pastilla. Foto: MZ-Livecams

Der Ostermontag (13.4.) ist in allen Teilen der Insel bewölkt und regnerisch gestartet. In einigen Teilen kommt es am letzten Osterfeiertag zu Schlamm- oder Starkregen, der von Sturm begleitet wird. Am Mittag klart es etwas auf.

Die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf kaum. In Palma de Mallorca meldet der spanische Wetterdienst Aemet 22 Grad, in Felanitx 20, in Lluc 18. Der Wind weht aus Osten und wird im Laufe des Tages schwächer. In der Nacht fallen die Temperaturen in Palma de Mallorca auf 12 Grad, in Felanitx auf 13 Grad und in Lluc auf 10 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca auf

Auch der Dienstag (14.4.) nach den Feiertagen beginnt bewölkt. Im Lauf des Tages lockert die Wolkendecke auf. Vor allem zum Nachmittag hin steigt die Regenwahrscheinlichkeit in einigen Teilen der Insel auf bis zu 70 Prozent. Vor allem im Süden der Insel kann es dann zu Regenfällen kommen. Der Wind weht an diesem Tag aus Nordosten.

Die Temperaturen sinken am Dienstag leicht, in Palma de Mallorca und Sa Pobla auf 21 Grad, in Lluc auf 17 Grad. Auch nachts schafft es die Balearen-Hauptstadt dann nur noch auf 10 Grad, in Lluc sind 7 Grad gemeldet.

Am Mittwoch (15.4.) klart es dann etwas auf. Der Tag beginnt zwar in einigen Teilen der Insel bewölkt, nur an manchen Orten allerdings kommt es zu leichten Niederschlägen, teilweise mit Schlamm. Der Wind weht aus Osten und Nordosten. /sw