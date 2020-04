Noch einmal Warnstufe Gelb, dann wird das Wetter auf Mallorca wieder besser

Das Regenwetter auf Mallorca ist bald vorbei. Noch einmal heißt es ausharren, dann kommt die Sonne wieder raus.



Der starke Regen hat am Dienstag (21.4.) eine Trockensteinmauer in Valldemossa einstürzen lassen. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Andererseits hat der Niederschlag auch die Stauseen aufgefüllt, die nun zu 90 Prozent gefüllt sind und die Wasserversorgung im Sommer sichern. Allein am Gorg Blau wurde bei 161 Litern pro Quadratmeter ein Anstieg von anderthalb Metern registriert.





????Despreniment de part d'un mur de pedra en sec a la crtra. de Valledemossa (Ma- 1110).



??????L'equip d'emergència en #carreteres fa feina per restablir aviat la normalitat.



Despreniment de part d'un mur de pedra en sec a la crtra. de Valledemossa (Ma- 1110). L'equip d'emergència en #carreteres fa feina per restablir aviat la normalitat. S'ha desviat el trànsit per dins el municipi però ja es pot circular per aquest tram de la via.

Am Mittwoch (22.4.) hat der spanische Wetterdienst Aemet für die Insel nochmalausgegeben. Bis 17 Uhr kann es zukommen, 20 Millimeter Niederschlag pro Stunde drohen. Bis Mitternacht gilt die Warnstufe auch an der Süd- und Westküste wegen. DIe Wellen erreichen bis zu drei Meter.Der Regen kann vonbegleitet werden. Nach dem Mittagessen sind Sturmböen von bis zu 70 km/h möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad, nachts kühlt es auf elf Grad ab.Friede, Freude, Eierkuchen am. Der Himmel ist höchstens leicht bewölkt, die Sonne scheint durchgehend. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad an, auch nachts kühlt es bei 13 Grad nicht mehr so stark ab.Ähnlich geht es amweiter. Erst ab Sonntag nehmen die Wolken wieder zu. In der neuen Woche wird es wieder kühler und regnerisch. /rp