Ire stirbt nach Sturz aus achtem Stock auf Mallorca

Der Unfall ereignete sich in der Avenida Olivera. Foto: Openstreetmap

Ein 34-jähriger Ire ist am Mittwoch (29.4.) an den Folgen eines Sturzes aus dem achten Stocks eines Wohnhauses auf Mallorca gestorben. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.

Der Unfall ereignete sich 5 Uhr morgens in Magaluf. Der Mann stürzte auf ein Dach im dritten Stock. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes festellen.

In den vergangenen Jahren kam es in der britischen Partyzone immer wieder zu tödlichen Balkonstürzen. Das Phänomen ist als Balconing bekannt und gilt als Problem. In den meisten Fällen sind die Opfer betrunken. Ob das bei dem Iren der Fall war, wird nun die Obduktion ergeben. /rp