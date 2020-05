Mallorcas Wetter pendelt sich auf 30 Grad Celsius ein

Möwe im Anflug: so sah es am Freitag (22.5.) in Port d'Andratx aus.

Möwe im Anflug: so sah es am Freitag (22.5.) in Port d'Andratx aus. Foto: MZ Livecam

Die Temperaturen auf Mallorca zeigen sich am Wochenende regional unterschiedlich. Während es im Süden um Palma de Mallorca kaum Änderungen gibt, stürzen die Temperaturen in der Inselmitte und im Norden um teilweise 8 Grad ab.

Am Samstag (23.5.) wird es sonnig und heiß. Eine Hitzewarnung, wie sie der spanische Wetterdienst für Teile des Festlandes ausgegeben hat, gibt es noch nicht. Die Inselmitte um Inca und Sa Pobla erreicht Höchstwerte von 33 Grad. In Palma de Mallorca wird es wie schon in den vergangenen Tag 29 Grad warm.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Sonne scheint den ganzen Tag durchgehend. Der Wind weht schwach, an der Küste phasenweise böig. Nachts können Sie bei Temperaturen um die 16 Grad im T-Shirt die Sterne bewundern.

Am Sonntag fallen die Temperaturen in der Inselmitte auf 25 Grad ab. Im Süden bleibt es bei 29 Grad. Am Sonnenschein ändert sich wenig, auch wenn es vielleicht die ein oder andere Wolke mehr am Himmel gibt. Nachts soll es ein bisschen wärmer werden.

Die neue Woche startet unverändert. /rp